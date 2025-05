Visuliazação: 0

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), anunciou, nesta quarta-feira (07/05), a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual do mês de maio por causa do Dia das Mães. A parcela estará disponível para os beneficiários nesta sexta-feira (09/05). O Dia das Mães é celebrado no domingo (11/05).

Criado pelo Governo do Amazonas, em 2021, para combater o ciclo de pobreza no estado e garantir mais qualidade de vida para a população, o programa atende mais de 300 mil famílias.

“Nós estamos antecipando o Auxílio para sexta-feira, dia 9 de maio, por causa do Dia das Mães, para você ter aquele almoço com a família, com os filhos, com as pessoas que você ama. Um ótimo Dia das Mães a todas vocês”, disse o governador Wilson Lima.

O Auxílio Estadual é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e disponibiliza um crédito mensal de R$ 150, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para a população. O benefício atende 158 mil famílias em situação de vulnerabilidade social na capital e 142 mil no interior.

O programa prioriza como beneficiárias, mulheres que são chefes de família, as quais representam 90% do total de beneficiários. Atualmente, dos mais de 300 mil cadastrados, mais de 271 mil são de famílias chefiadas por mulheres.

Além de receber o pagamento mensal, as famílias beneficiadas com o Auxílio Estadual também recebem um acompanhamento, por meio do Projeto Psico + Social, que visa dar maior assistência e promover acesso dos beneficiários e familiares às políticas públicas do estado.