Matheus de Souza Frota, de 22 anos, foi brutalmente executado com 11 tiros na noite dessa terça-feira (6/5), dentro da residência onde morava, localizada na rua Boa Vista, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. De acordo com a polícia, um grupo de pistoleiros realizou o ataque.

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os criminosos chegaram em uma motocicleta e em um carro, invadiram a casa e foram direto ao quarto onde Matheus estava. Lá, ele foi alvejado com diversos disparos, principalmente no tórax e na cabeça.

Segundo a autoridade policial a ação foi rápida, sugerindo um crime premeditado, possivelmente ligado à rivalidade entre facções criminosas, conforme levantamentos iniciais no local. No entanto, a motivação exata ainda é desconhecida.

Os familiares de Matheus informaram às autoridades que o jovem não tinha envolvimento com atividades ilícitas e desconheciam se ele estava sendo ameaçado.

Após os procedimentos de perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Agentes da DEHS estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e coletar informações que possam levar à identificação dos autores do homicídio. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) segue com a investigação do caso.