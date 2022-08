O Corinthians tirou forças não se sabe de onde para buscar empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (24), após estar atrás do placar duas vezes ao sofrer gols relâmpagos. Paulo Henrique Ganso abriu o placar após pênalti aos 25 segundos, e Renato Augusto empatou; Jhon Arias recolocou os cariocas na frente, aos 43 segundos do segundo tempo, e Róger Guedes empatou no finalzinho.

André, um dos principais jogadores do Fluminense desde a temporada passada, não estará em campo no jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil. O volante tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida de volta em São Paulo.

Fluminense e Corinthians voltam a se encontrar no próximo dia 15 de setembro. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer avança para a final da Copa do Brasil e enfrenta o vencedor de São Paulo x Flamengo.

Antes do jogo de volta, no entanto, os semifinalistas voltam a campo pelo Brasileirão: o Fluminense recebe o líder Palmeiras, sábado (27), e o Corinthians pega o Red Bull Bragantino, segunda-feira (29), em partidas válidas pela 24ª rodada.

