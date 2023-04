O atual campeão da Copa Libertadores entrou em campo nesta quarta-feira, 5, para iniciar sua trajetória na edição de 2023. O Flamengo viajou para o Equador para encarar o Aucas pela primeira rodada do Grupo A, e perdeu, de virada, por 2 a 1. A equipe de Vitor Pereira levou um baile do estreante. No primeiro tempo, o Aucas não conseguiu criar oportunidades e ficou mais prostrado na defesa. O Flamengo, por sua vez, fez seu papel e foi pra cima do adversário. Aos 38 minutos, Matheus França fez bela jogada pela esquerda, driblou três e chutou por baixo do goleiro para abrir o placar. No segundo tempo, o Aucas melhorou e foi pra cima. Aos 13 minutos, Castillo construiu pela esquerda e chutou forte no cantinho de Santos e empatou. Esse foi o primeiro gol da equipe na história da Libertadores. Aos 20 minutos, Castillo fez mais um, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado. Mas não teve jeito, aos 40, Ordóñez tocou na saída de Santos e virou o jogo para o Aucas. Gabigol ainda teve chance de empatar, mas Galíndez defendeu. O resultado deixa os equatorianos na liderança da chave. Racing e Ñublense se enfrentam mais tarde nesta quarta. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Ñublense, no Maracanã, dia 19 de abril.

