A Cunhã Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, fez um ensaio fotográfico que une o tradicional à vanguarda nos looks que foram usados na sessão realizada pelo fotógrafo, Mauro Jorge. Isabelle foi clicada no Hotel Amazônia Jungle e a maquiagem pela expert, Janiele.

A mulher mais bonita da aldeia vermelha usou três produções. A primeira indumentária foi confeccionada pelo artista Estevão Gomes, na cor branca. A roupa confeccionada em couro sintético tem inspiração em grafismos indígenas da Amazônia, com uma pegada “tribal-punk”. Na visão do artista, é um jeito moderno e contemporâneo de levar as artes tribais para o mundo urbano.

Isabelle explicou que é a primeira coleção do artista Estevão Gomes, que criou o look numa pegada futurista. “Nunca uma Cunhã Poranga usou uma roupa sintética com grafismos indígenas. Estou feliz em fazer história usando essa roupa maravilhosa e icônica”, avaliou.

“Essas roupa são maravilhosas. Têm todos os elementos tradicionais que marcam a figura da Cunhã. Eu amei!”, atestou

A segunda roupa usada nas fotos seguiu o tradicional das roupas de Cunhã Poranga. A produção indígena, na cor vermelha, é um trabalho artesanal que leva a assinatura do artista Jaderson Moraes. A terceira roupa do artista Eleandeo Freire, foi um vestido regional feito com cuias, cordas e trançados. “Essas roupa são maravilhosas. Têm todos os elementos tradicionais que marcam a figura da Cunhã. Eu amei!”, atestou.

A guerreira da Baixa do São José explicou que a ideia do ensaio foi para fortalecer e enaltecer a beleza da mulher amazônida, tendo na Cunhã Poranga a personificação do belo, moderno e tradicional da figura feminina. “Eu uso a personagem que represento no Festival Folclórico de Parintins para exaltar as mulheres. É uma forma de destacar o papel de todas e ainda divulgar o trabalho dos artistas”, disse.