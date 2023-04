Recursos vão reforçar apoio ao desenvolvimento do setor primário, com ações direcionadas à agropecuária, pesca e extrativismo

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira (5) o Plano Safra 2023/2024 com investimentos de R$ 3,72 bilhões, que vai reforçar o desenvolvimento do setor primário do estado na agropecuária, pesca e extrativismo.

“Fico feliz de poder fazer parte de um momento histórico para o estado do Amazonas em que a gente consegue dar condições para o produtor do estado, que há muito tempo havia sido esquecido. Nosso povo é muito batalhador, acorda muito cedo e só precisa de oportunidade para produzir”, declarou Lima na cerimônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, para um público de aproximadamente mil produtores rurais, técnicos, parlamentares e prefeitos de cidades do interior.

“O governador tem tido uma preocupação muito grande em buscar alternativas econômicas, atualizar políticas públicas para que o interior do estado possa gerar emprego e renda e possa garantir dignidade para as pessoas. Sem dúvida esse volume de recursos nos próximos dois anos farão toda a diferença”, disse secretário de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães.

Os investimentos financiar projetos nas áreas de assistência técnica e extensão rural, acesso ao crédito rural, capacitação de produtores rurais e apoio à comercialização da produção.

Avanço

“Nós recebemos do Governo cursos de capacitação e o resultado disso é a produção de horta caseira, produção de pescado. E o Plano Safra vem trazer para os agricultores um avanço. Nosso ramal já foi beneficiado com asfaltamento do Governo e hoje nós temos o reconhecimento de sermos produtores rurais. Nosso agradecimento ao governador Wilson Lima”, agradeceu a piscicultora Raimundo Carvalho, 42, da comunidade do ramal 14 da AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

O Plano Safra é uma ferramenta de planejamento e gestão, um balizador das políticas públicas de apoio ao agronegócio e à agricultura familiar do estado para quem já é do setor ou quer empreender no Amazonas.

Como parte do plano, Wilson Lima lançou o Programa Afeam Agro, uma plataforma online de crédito rural que trará maior agilidade ao processo de elaboração, envio, análise e contratação das operações de crédito.

A ação é uma parceria entre a Agência do Fomento do Amazonas (Afeam) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O post Governador Wilson Lima lança Plano Safra com investimentos de mais de R$3,7 bilhões apareceu primeiro em Portal Você Online.