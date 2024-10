A Fifa avisou ao Flamengo que vai bancar os salários do atacante Pedro até que ele se recupere da lesão no joelho esquerdo sofrida no dia 4 de setembro, conforme informação divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto treinava com a seleção brasileira, em preparação para o duelo com o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Como se tratava de uma Data Fifa, o clube rubro-negro pôde acionar o Programa de Proteção aos Clubes da entidade, que garante ressarcimento aos times em caso de lesões sofridas por atletas que estejam defendendo suas seleções nesses períodos.

O que será pago pela Fifa, contudo, não corresponde ao total dos vencimentos de Pedro, e sim ao valor registrado em sua carteira de trabalho. No Brasil, normalmente, os jogadores de futebol têm 60% de suas remunerações vinculadas ao seu contrato. Já os outros 40% são pagos via direitos de imagem. Para o Flamengo, a CBF tem de arcar com essa segunda parte dos pagamentos. O Estadão apurou que Rodolfo Landim, presidente rubro-negro, esteve na sede da entidade nacional e conversou com Ednaldo Rodrigues sobre um possível acordo, em processo de negociação.

O máximo compensado pelo programa é de 7,5 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) por jogador a cada lesão. O teto é calculado mensurando um limite diário de 20,5 mil euros (R$ 127,8 mil), no período de até um ano. A compensação visa cobrir salário fixo e outros encargos de previdência social. Não são os casos de bônus ou pagamentos que não sejam feitos regularmente.

“Pela lei brasileira, a convocação de um atleta é estendida até que ele retorne ao seu clube em condições adequadas para jogar. O seguro da Fifa só cobre o salário e o Flamengo tenta ser ressarcido do que paga a título de imagem, pois o atleta não está jogando por lesão sofrida na seleção. A Lei Geral do Esporte também só fala em salário, portanto, o Flamengo negocia pra que a CBF arque com a imagem do Pedro”, explica Cristiano Caús, advogado especializado em direito desportivo.

Pedro foi operado no dia 13 de setembro e deu início à fisioterapia no início da última semana. Com a ruptura do ligamento cruzado do joelho, o atacante retorna às atividades somente em 2025. O Flamengo, que agora conta com Filipe Luís no comando da equipe, entende que a CBF não tomou todos os cuidados com Pedro durante os trabalhos ao qual ele foi submetido na Data Fifa.

“O Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão”, afirmou Landim, em entrevista à TNT Sports. A primeira lesão no músculo posterior da coxa, citada por Landim, ocorreu na partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 15 de agosto.

Ele ficou fora de quatro jogos do Flamengo, retornando na derrota para o Corinthians por 2 a 1 – tendo inclusive marcado o único gol da equipe -, às vésperas de se juntar à delegação de Dorival Júnior em Curitiba. João Pedro, do Brighton, foi escolhido para substituí-lo após lesão no treinamento.

Pedro disputou 43 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 30 gols. Ele era um dos pilares da equipe de Tite, que ainda estava viva na Copa Libertadores e próxima dos líderes do Brasileirão quando se lesionou pela segunda vez. Mesmo fora de combate, ele ainda é o jogador com mais gols no futebol brasileiro em 2024.

