O deputado Comandante Dan (Podemos) esteve na manhã desta sexta-feira (4) no Porto do Ceasa, no início da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), onde é feita a travessia de carros de passeio e carretas para o Careiro da Várzea, em cinco balsas que se revezam, mas que não estão dando vazão ao volume de tráfego na estrada devido a seca dos rios. Filas de 5 km de caminhões se formam no Distrito Industrial e o local está caótico, já que a rodovia se transformou no único meio de transporte na região.

“A espera para o embarque na balsa chegava até antes da entrada para a refinaria. Contei mais de 100 carretas, além de outra centena de carros utilitários e de passeio. Tudo muito grave. O povo está a beira de uma convulsão. O caldeirão está fervendo em todos os sentidos. Custos, prejuízos, desserviços, desabastecimento, tudo convergente com a maior seca de todos os tempos”, declarou o parlamentar.

O parlamentar já havia denunciado em plenário da Assembleia Legislativa que há um grave comprometimento do embarque da balsa no Ceasa, em Manaus, e do desembarque no Careiro da Várzea. Ele relatou que o aclive no desembarque até a terra firme não é apropriado e dificulta a subida das carretas e outros veículos de grande porte.

“A situação era previsível, a segunda vazante recorde já estava sendo aguardada desde o ano passado, mas não se planejou medidas preventivas, ou anteciapadas. Fica tudo no mais do mesmo, o que torna qualquer ação pouco eficaz e mais cara.

Precisamos de uma gestão integrada entre as esferas do poder executivo, não tenho medo de me repetir falando isso, porque esta é a única solução. Nosso povo sofrendo pelo descompromisso e incompetência das autoridades”, disse o deputado Dan.

Na visita de hoje, Comandante Dan ressaltou que os problemas não se dão apenas na margem do rio que fica em Manaus.

“Tanto ao embarque em Manaus, quanto ao embarque no Careiro da Várzea estão caóticos. Do outro lado do rio a situação é mais precária ainda. A fila se estende até a primeira ponte e a infraestrutura de embarque e apoio aos usuários é deprimente. Como se não bastasse, houve o aumento das tarifas para travessia, sem que a contraprestação em serviços ocorra”, disse.

No próximo dia 8, terça-feira, ele fará uma nova Caravana à BR-319, com destino ao trecho do km 261, na travessia de balsa do Igapó-Açu, principal gargalo da estrada, com espera de quatro dias para a travessia. No caminho, ele fará uma parada para um ato em protesto aos dois anos do desabamento da ponte sobre o Rio Autaz-Mirim, até agora sem perspectiva de solução.

Os eventos integram o Movimento “Soluciona BR”, encabeçado pelo Comandante Dan.

