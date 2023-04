A Fifa utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 3, para parabenizar o atacante Gabriel Jesus, que está completando 26 anos de idade. O problema, entretanto, é que a entidade utilizou um lance polêmico do duelo entre Brasil e Bélgica, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, para fazer a homenagem. Na jogada, o brasileiro aplica uma caneta em Jan Vertonghen e, na sequência, é derrubado por Vincent Kompany dentro da área. Apesar da reclamação dos jogadores da Canarinho, o árbitro da partida não assinalou a penalidade e sequer foi chamado pelo VAR para rever a jogada. Na publicação desta segunda, por outro lado, a Fifa omitiu a parte em que o camisa 9 da Amarelinha sofre a infração. Os belgas venceram a partida, avançaram à semifinal e terminaram na terceira posição do Mundial. Já Gabriel Jesus foi convocado para a Copa do Catar, mas permaneceu sem balançar as redes em Mundiais.

Alô, @gabrieljesus9? Feliz aniversário! pic.twitter.com/1zmkByIUm3 — Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) April 3, 2023