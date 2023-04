O Corinthians divulgou nesta segunda-feira, 3, a sua lista de inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A principal novidade na relação é a ausência de Luan, um dos jogadores mais bem remunerados do elenco. Sem entrar em campo desde fevereiro de 2022, o meia-atacante vivia a expectativa de ser mais utilizado com o treinador Fernando Lázaro. Uma das contratações mais caras da história do Timão, o atleta chegou com status de “Rei da América”, obtido quando ganhou o principal torneio do continente com o Grêmio, em 2017. Com poucas oportunidades, entretanto, Luan deve sair do clube no final deste ano, no término de seu contrato. Na relação apresentada pelo Alvinegro, por outro lado, alguns jovens foram lembrados. Pedro, Biro e Giovane são os mais conhecidos entre os torcedores. A estreia da equipe paulista está marcada para quinta-feira, 6, diante do Liverpool (Uruguai), no Estádio Centenario, em Montevidéu.

Os inscritos na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! #VaiCorinthians pic.twitter.com/UXh4Nh3D9h — Corinthians (@Corinthians) April 3, 2023