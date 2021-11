Avalie o post

Um feto foi encontrado jogado no esgoto no início da manhã desta segunda-feira (15). O bebê estava dentro de um bueiro localizado na esquina da rua Rio Negro, no bairro Mamoud Amed, no município de Itacoatiara (distante 175km de Manaus).

Segundo informações da Polícia Militar, o feto foi encontrado por volta das 7h, mas não havia informações sobre a autoria do crime. A polícia informou ainda que o feto já estava completamente formado e tem aproximadamente 10 centímetros.

No local, vizinhos e curiosos se juntaram para ver a situação. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil da cidade.