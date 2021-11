Avalie o post

Já classificada à Copa, seleção joga fora de casa às 20h30 de terça-feira

Catar – Já com vaga garantida na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira comandada por Tite deve entrar em campo contra a Argentina com três mudanças. A partida fora de casa na próxima terça-feira (16), válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, terá início às 20h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. No treinamento deste domingo (14), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, o técnico observou a equipe com o zagueiro Éder Militão, o volante Fabinho e o atacante Matheus Cunha nos lugares de Thiago Silva, Casemiro e Gabriel Jesus, respectivamente.

Edenilson na área! Meia chegou há pouco e já encontrou a comissão técnica e os companheiros 🇧🇷⚽

Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/osg27mFWUc

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 14, 2021

Das mudanças, a única por necessidade é a saída de Casemiro para a entrada de Fabinho. O jogador do Real Madrid (Espanha) está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, na última quinta-feira (11), na Neo Química Arena, em São Paulo. Casemiro, inclusive, foi liberado da delegação e substituído por Edenilson. O volante do Internacional se apresentou neste domingo, após marcar dois gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR no último sábado (13), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Se mantiver a formação observada neste domingo, Tite deve escalar o Brasil com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Neymar. O técnico deve confirmar a equipe somente nesta segunda-feira (15), na entrevista coletiva à imprensa que concede antes das partidas da seleção brasileira.

A vitória sobre a Colômbia garantiu a classificação do Brasil à Copa do Mundo com cinco rodadas de antecipação. Os comandados de Tite lideram as Eliminatórias com 34 pontos, seis a frente da Argentina, que pode se assegurar no Mundial caso vença os brasileiros e o Uruguai, sexto colocado, não derrote a Bolívia fora de casa, também na terça-feira, às 17h.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte