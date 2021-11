Avalie o post

O motorista que dirigia em alta velocidade fugiu sem prestar socorros

Manaus – Duas crianças e um adolescente foram atropelados por carro de passeio, de cor preta, na noite deste domingo (14), na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

As vítimas ficaram jogadas na via pública, até a chegada do Samu (Foto: Reprodução)

Conforme informações repassadas pela polícia, as crianças estavam atravessando na faixa de pedestres para ir comprar remédios em uma farmácia que fica do outro lado da via.

Foi nesse momento que elas foram atingidas por uma carro na cor preta de placa não identificada. O motorista que dirigia em alta velocidade fugiu sem prestar socorros.

As vítimas ficaram jogadas na via pública, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestaram os primeiros socorros, em seguida encaminharam até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte