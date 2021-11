Avalie o post

Cantora também falou sobre o impacto da morte da sertaneja durante uma entrevista ao LA Times em Espanhol

São Paulo – Anitta terá a responsabilidade de preparar uma homenagem a Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro, após a queda do avião em que estava, durante cerimônia do Grammy Latino. O evento está marcado para o dia 18 de novembro. A artista brasileira falou sobre o assunto em conversa com o LA Times em Espanhol.

Anitta falou sobre morte de Marília em entrevista. (Foto: Reprodução / Instagram)

“A morte de Marilia me destruiu. Tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma mulher de 26 anos, uma mãe que deixou um filho órfão de dois anos. É muito difícil de aceitar”, disse a estrela.

No último dia 6, Marília foi homenageada pelos organizadores do Grammy. O prêmio, por meio de publicação nas redes sociais, lamentou a morte da sertaneja e ressaltou o legado deixado por ela. A artista morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro, após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

“Marília Mendonça foi uma jovem cantora/compositora promissora e voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil. Ela fará muita falta, mas seu legado viverá através da sua música. Nosso coração está com sua família durante este momento difícil”, escreveu Manuel Abud, CEO da Latin Recording Academy.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte