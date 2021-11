Avalie o post

Boninho compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e mostrou que a casa do BBB22 terá um botão

São Paulo – O “Big Brother Brasil 22”, reality show da Rede Globo, deve estrear no dia 17 de janeiro, mas o público já está ansioso para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil.

E Boninho, diretor do programa, atiça mais a curiosidade dos fãs. Neste domingo (14), ele compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e mostrou que a casa do BBB22 terá um botão.

“O que a gente promete, tem”, escreveu ele na legenda. Tudo indica que o botão servirá para facilitar a desistência dos brothers.

“Chega de mimimi. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9h da manhã às 9h da noite, porque a gente não tem paciência para bêbado”, escreveu Boninho recentemente.

SUPOSTOS PARTICIPANTES

O “BBB22” só estreia em janeiro na Rede Globo, mas diversas listas de participantes já começaram a pipocar na web. No sábado, 13 de novembro, Boninho compartilhou alguns vídeos em seu Instagram Stories e fez piada sobre as notícias.

“BBB vazou a lista. Olha o problema que me arrumaram. Eu já fiz exame com a Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Rocche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva para fazer o Big Brother 22. E aí publicaram que eles vão aparecer. Então eu gastei uma grana para nada? Porque assim que vazou isso, eu vou ter que mudar tudo. Fora a grana… Pelo menos, eles estão todos saudáveis. Pelo menos é o que o hospital falou, alguém inventou. Gente, daqui a pouco vão dizer que eu vou estar no Big Brother. Eu vou estar, trabalhando. Vou estar em festa? Vou. Mas participar? Só falta isso! Gente, é muita criatividade”, disse ele, aos risos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

