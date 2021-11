Avalie o post

Para Guedes, Emirados Árabes são sócios ideais para o país

Brasília – O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (15) que os Emirados Árabes Unidos são “os sócios ideais” para os recursos naturais existentes no Brasil.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva.

Durante evento com investidores em Dubai, Guedes avaliou que o Brasil teve um bom desempenho durante a pandemia de covid-19 e destacou que a agenda de reformas no país segue em andamento.

Na abertura do Fórum Invest in Brasil, o ministro citou ainda o projeto de privatização do Porto de Santos (SP) e convidou investidores árabes a apostarem no país. “Confiem no Brasil, venham para o Brasil”, finalizou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

