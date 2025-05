Visuliazação: 0

A menos de 50 dias do Festival de Parintins, que este ano acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho, artesãos manauaras já comemoram o sucesso das vendas de acessórios e indumentárias na capital.

A festa promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, recebe uma série de investimentos, que refletem no aumento dos negócios para os artesãos que vivem em Manaus.

Desde o dia 29 de março, os torcedores amazonenses dos bois Caprichoso e Garantido contam com o Ensaio dos Bumbás, que integra a programação do 58º Festival de Parintins.

O evento, realizado sempre aos sábados no Sambódromo, movimenta não só a agenda cultural da cidade, mas também o trabalho de artesãos, que aproveitam o período para lucrar com a venda de acessórios.

Na zona centro-sul da capital, a artesã Rafaela Souza, 40, já perdeu as contas de quantas encomendas já recebeu. A cada ano que passa, com o crescimento da festa parintinense, os pedidos chegam com mais antecedência. São colares, brincos, ombreiras e até acessórios mais exclusivos, tudo no gosto e cor do bumbá dos clientes.

“Esse ano, por exemplo, a demanda antecipou para janeiro e já está bem alta. Minhas clientes são bem exigentes, então a cada Ensaio dos Bumbás é um look novo. É muito importante a valorização, o apoio e o espaço que dão para a gente, porque isso gera um grande impacto na visibilidade”, destacou a artesã, Rafaela Souza.

Além de sentir os efeitos dos investimentos no Festival de Parintins, a Rafaela também faz parte do Programa do Artesanato Amazonense (PAA), que tem em sua maioria mulheres à frente da produção. Juntas, elas representam 79% dos cadastrados.

“A arte é minha vida. É de onde eu tiro o meu sustento e dos meus filhos. Hoje eu já tenho três funcionários comigo e a tendência é só crescer”, acrescentou a artesã.

Investimentos no Festival de Parintins

De 2022 a 2024, mais de 340 mil turistas passaram pela Ilha Tupinambarana, durante o período da festa bovina, movimentando mais de R$ 438 milhões. Os números refletem os investimentos do Governo do Amazonas em capacitações, entrega de equipamentos e destinação de recursos.

Na área de sustentabilidade, o ‘Recicla Galera’ foi criado, em 2019, e se consolidou como a maior iniciativa ambiental da festa, incentivando a destinação correta dos resíduos recicláveis e gerando renda para os catadores. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Sema, e o Sistema Coca-Cola Brasil. Nas últimas três edições, foram 17.020,88 kg de resíduos destinados corretamente nas edições do projeto.

Os trabalhadores que fazem a festa acontecer também foram beneficiados com os investimentos, como o ‘Workshop Bem Receber’, que atua, desde 2022, na capacitação de prestadores de serviços turísticos com cursos de recepção e orientação de turistas durante a realização de grandes eventos.

Para os tricicleiros, que conduzem o meio de transporte mais tradicional no período das festas bovinas, os investimentos aconteceram por meio de reformas em 200 triciclos, somando R$ 50 mil, além da entrega de kits personalizados e uniformes.

Pensando na valorização dos profissionais e dos espaços da cidade, o Governo do Amazonas realiza, desde 2022, o projeto ‘Galeria Parintins Cidade Aberta’, em parceria com o Sistema Coca Cola Brasil.

Ao todo, já são mais de 20 murais com assinatura dos artistas da terra dos bumbás Caprichoso e Garantido. Um dos trabalhos de destaque é a fachada do Bumbódromo, do artista Pito Silva, nomeado de ‘Patrimônio em Festa’.

