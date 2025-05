Visuliazação: 1

Após uma nova derrota expressiva no Campeonato Brasileiro, o Juventude decidiu pela demissão do técnico Fábio Matias. A goleada de 5 a 0 sofrida para o Fortaleza foi o ponto final para a permanência do treinador, que também viu seu auxiliar, Lucas Batista, ser dispensado. A situação de Matias já era crítica desde a derrota anterior, quando o time perdeu por 6 a 0 para o Flamengo. Com uma sequência de cinco partidas sem vitórias, a equipe se encontra na zona de rebaixamento, o que aumentou a pressão sobre o comando técnico.

Matias havia assumido o time na temporada passada, conseguindo evitar a queda, mas neste ano não conseguiu repetir o sucesso. Durante sua passagem, ele dirigiu o Juventude em 26 jogos, acumulando 12 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. O desempenho abaixo das expectativas foi um fator determinante para a decisão da diretoria. O clube, que atualmente ocupa a 18ª posição com apenas sete pontos, busca um novo treinador que possa reverter a situação.

A próxima partida do Juventude será contra o Fluminense, marcada para o próximo domingo (18). A direção do clube está empenhada em encontrar um substituto para Matias o mais rápido possível, na esperança de iniciar uma recuperação no campeonato e evitar o rebaixamento.

