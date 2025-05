Visuliazação: 0

Tudo se encaminhava para um empate sem gol no Choque-Rei deste domingo (11), disputado na Arena Barueri, mas um gol de Vitor Roque aos 50 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Palmeiras contra o São Paulo por 1 a 0, que colocou o time de Abel Ferreira na liderança do Brasileirão (19 pontos, dois a mais do que Flamengo e Red Bull Bragantino). De quebra, o Verdão acabou com a última invencibilidade da competição. Até o lance decisivo, o jogo era morno, com o Palmeiras levemente superior. A equipe tinha a posse de bola e, sobretudo no primeiro tempo, sufocava a saída de bola do rival, mas tinha dificuldade para entrar na área. Estevão, do lado palmeirense, e Oscar, pelo Tricolor, tiveram boas chances, mas o primeiro chutou para fora após ótima arrancada, enquanto o segundo, cara a cara com Weverton, bateu em cima do goleiro.

Pouco antes do gol alviverde, Luciano recebeu livre, na área, mas não soube o que fazer com a bola. No ataque do Palmeiras, Vitor Roque recebeu do lado esquerdo da área, tocou para Felipe Anderson e apareceu para conferir no rebote, após grande defesa de Rafael. A vitória marca a reviravolta de Vitor Roque, que perdeu uma chance incrível contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (7), mas na mesma noite marcou um golaço. Herói do Choque-Rei, o Tigrinho ouviu seu nome gritado pela torcida.

Por que o Palmeiras venceu o São Paulo

Mesmo sem fazer um jogo excepcional, foi de longe quem mais procurou a vitória em Barueri

É um time cascudo, que acredita na vitória sempre e luta por ela até o minuto final

Com um elenco repleto de opções, manteve a qualidade quando Abel precisou fazer trocas

Nas raras chances que o São Paulo teve, Oscar parou em Weverton e Luciano “dormiu no ponto”

O gol

VItor Roque (Palmeiras), aos 50′ do segundo tempo

Próximos jogos

São Paulo x Libertad-PAR, na quarta-feira (14), pela Libertadores

Palmeiras x Bolívar-BOL, na quinta-feira (15), pela Libertadores