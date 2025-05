Visuliazação: 0

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus que atendem as zonas Oeste, Leste e Sul da capital, terão novos endereços a partir de segunda-feira (12). Voltadas para o público feminino, as unidades disponibilizam serviços preventivos, no horário das 7h às 17h.

Na zona Oeste, o estabelecimento que atende aquela zona geográfica atenderá localizado na rua São Pedro, s/n, no Tarumã, próximo à Escola Municipal Nestor Soeiro do Nascimento.

Já na zona Leste, os moradores podem buscar os atendimentos oferecidos pela estação móvel de saúde na rua dos Açaizeiros, 802, no bairro Grande Vitória.

O segmento feminino que reside na zona Sul de Manaus pode ir até a unidade de saúde itinerante que funcionará no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, 5001, bairro Flores.

Na zona Norte de Manaus, a unidade móvel continuará na avenida Tenente Roxana Bonessi, 2750, Terra Nova, na Praça do Passarinho. E na zona Rural, os serviços de saúde permanecem à disposição do público feminino na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Sales, que fica no km 41, da Rodovia AM-010.

Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as Unidades Móveis de Saúde da Mulher percorrem as zonas geográficas de Manaus desde 2023, prestando atendimentos de saúde como consultas médicas e de enfermagem, exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C.

O objetivo é oferecer serviços da carteira de saúde da Rede de Atenção Primária, principalmente em áreas de vazios assistenciais à saúde.

Para ter acesso aos serviços de saúde, os usuários deverão apresentar documento oficial de identidade e Cartão Nacional de Saúde (SUS).

Locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Avenida Tenente Roxana Bonessi, 2750, Terra Nova (Praça do Passarinho)

5 a 16/5

Zona Oeste

Rua São Pedro, s/n, Tarumã (próximo à Escola Municipal Nestor Soeiro do Nascimento)

12 a 23/5

Zona Leste

Rua dos Açaizeiros, 802, Grande Vitória, Gilberto Mestrinho

12 a 23/5

Zona Sul

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – Av. Constantino Nery, 5001, Flores

12 a 16/5

Zona Rural

USFR Ada Viana

BR 174, Km 41

5 a 16/5

