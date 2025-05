Visuliazação: 0

O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está com 272 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (12).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LAVADOR (A) DE CARRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário com (escala 6×1).

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERRALHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

08 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

*02 VAGAS: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso de salgados para festa

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil a partir do 5 período.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo em RH, Administração, Psicologia ou áreas correlatas.

Com experiência na área.

Desejável curso de informática e recursos humanos.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: GERENTE DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo em RH, Administração, Psicologia ou áreas correlatas.

Com experiência na área.

Desejável curso de informática e recursos humanos.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: ASSISTENTE DE PRÉ-VENDA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência na área.

Desejável curso de informática, negociação com cliente e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência na área.

Desejável curso de informática, negociação com cliente e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com vendas, redes sociais, prospecção de clientes, negociação de vendas.

Disponibilidade de horário comercial.

01 VAGA: MONTADOR DE VIDROS AUTOMOTIVOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de qualificação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de qualificação.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Supervisionar e organizar as atividades de pátio como entrada e saída de lanchas e outras embarcações; conferência e gestão de pessoal.

Desejável curso de qualificação.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de qualificação.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de qualificação.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

*47 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego

Executar atividades de atendimento em geral.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: TÉCNICO DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos de: Montagem , Atendimento ao Cliente e Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SALADEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PANIFICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de Panificação.

Obrigatório curso de Informática Básica / avançada.

Disponibilidade de horário para trabalhar em turnos.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: OPERADOR DE CREMALHEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso NR 12, NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AJUDANTE DE MERCADORIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS – CNH AB

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Possuir CNH AB.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: REJUNTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR DE FÔRMA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Experiência na confecção de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas, na construção civil em geral.

Obrigatório curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de MOPP e CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com vendas em geral para trabalhar em lojas de shopping.

Ter conhecimento com produtos da cultura pop, rock clássico, doramas e etc.

Desejável residir próximo ao Shopping Sumaúma ou Plaza.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: INSPETOR (A) DE DUTOS (FERISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Acompanhar abertura de pista, preparação e cobertura de vala, travessias e cruzamentos, revestimento anticorrosivo e com concreto.

Desejável curso de qualificação e certificação em inspeção de dutos (FBTS).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: INSPETOR (A) DE PINTURA (FERISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Responsável pela realização dos ensaios e controle de qualidade dos serviços de pintura e qualificação da equipe de pintores industriais e pintores jatistas. Pintura em construção e montagem de dutos;

Desejável curso de qualificação e certificação em inspeção de pintura N1 (ABRACO).

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL – ONLINE

Escolaridade: Ensino Médio, Técnico Completo ou Superior Cursando. (Gestão de Logística, Administração ou Processos Gerenciais)

Com experiência na área.

Obrigatório CNH B e conhecimento de pacote office.

Disponibilidade para viagens.

01 VAGA: CHAPEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Executar preparos de alimentos na chapa para o café da manhã.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SALGADEIRO (A)*

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com carnes e peixes.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: RETIFICADOR DE CABEÇOTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de mecânica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manutenção preventiva e corretivas de máquinas e equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Habilidades com pratos frios e quentes; frutos do mar. Mesa Place, limpeza e organização.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com grelhados.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: REPRESENTANTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Prospectar e contactar clientes para realizar contratos de alimentação.

Desejável ter cursos de atendimento ao cliente e vendas externas.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: OPERADOR (A) DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS– PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: COPEIRA– PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

