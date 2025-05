Visuliazação: 0

Após sofrer dois gols no primeiro tempo, o Arsenal mostrou poder de reação e empatou por 2 a 2 com o Liverpool neste domingo (11), em Anfield, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Martinelli marcou o primeiro gol dos visitantes, que ainda sonham com o vice-campeonato da Premier League. Já garantido como campeão com quatro rodadas de antecedência, o Liverpool abriu vantagem com gols de Gakpo e Luis Díaz aos 21 minutos da etapa inicial, aproveitando os espaços deixados pela defesa do Arsenal. Mesmo com mais posse de bola, o time comandado por Mikel Arteta não acertou nenhuma finalização no gol defendido por Alisson no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Arsenal manteve os mesmos jogadores, mas com atitude mais ofensiva. Logo aos 2 minutos, Martinelli marcou o primeiro gol da equipe londrina. O empate veio aos 25, com Merino. O próprio Merino, no entanto, foi expulso aos 34 minutos após receber o segundo cartão amarelo, o que fez o Liverpool pressionar em busca da vitória nos minutos finais. Robertson chegou a balançar as redes aos 52, mas o gol foi anulado por falta no lance.

Com o resultado, o Arsenal chegou a 68 pontos e segue na vice-liderança, dois à frente do Newcastle, que mais cedo venceu o Chelsea por 2 a 0. O Manchester City aparece logo atrás, com 65 pontos. O Liverpool, já campeão, soma 83. Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Newcastle em confronto direto pela segunda colocação, no domingo (18). O Liverpool enfrenta o Brighton na segunda-feira (19).

