O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (11), na Arena Barueri, e perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor atuou desfalcada do meia-atacante Lucas Moura, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, e sua presença na partida contra o Libertad, nesta quarta-feira (15), pela Copa Libertadores, ainda é incerta.

Segundo o técnico Luis Zubeldía, a ausência do camisa 7 está relacionada ao tipo de gramado da Arena Barueri, que é sintético — o mesmo tipo de superfície em que Lucas sofreu a contusão, no Allianz Parque. “Ele está num processo de recuperação do joelho e essa lesão foi em gramado sintético, então ele não teve uma boa experiência nesse tipo de campo”, explicou o treinador.

Zubeldía afirmou que o jogador chegou a conversar com ele sobre a possibilidade de atuar por alguns minutos no clássico, mas a comissão técnica preferiu adotar uma postura cautelosa. “Consultamos o departamento médico, e a última coisa que queríamos era uma nova lesão. É algo que precisamos controlar.” Para o confronto contra o Libertad, no Morumbi, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, o treinador argentino indicou que ainda não há definição sobre o aproveitamento de Lucas. Um empate garante a classificação antecipada do São Paulo para as oitavas de final.

Ao comentar a derrota para o Palmeiras, Zubeldía destacou a influência do gramado na atuação das equipes e lamentou as chances desperdiçadas pelo São Paulo. “Há um time acostumado ao sintético e outro não. O gramado fez seu papel. Tivemos chances e precisávamos convertê-las”, disse. Com apenas uma vitória em oito rodadas, o São Paulo caiu para a 15ª colocação no Brasileirão e está próximo da zona de rebaixamento. O próximo compromisso pela competição nacional será no sábado (18), contra o Grêmio, no Morumbi.

