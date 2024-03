A Navegistic Navalshore confirma as expectativas de crescimento e ocupará dois pavilhões do Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques, em Manaus, de 10 a 12 de abril, para reunir os principais fornecedores de produtos e serviços para a indústria fluvial.

Criada no ano passado, a Navegistic Navalshore Amazônia já é a maior feira fluvial da América Latina e reunirá a cadeia de fornecedores da indústria naval e de logística da região Norte.

Os organizadores destacam como exemplos de expositores ou visitantes da feira fabricantes de motores, estaleiros, empresas de navegação e terminais portuários.

O público é estimado em sete mil visitantes. Duas experiências O projeto do evento surgiu após a realização de duas feiras com o mesmo foco na indústria fluvial: a Navegistic Manaus e a Navalshore Amazônia.

Ambas no primeiro semestre de 2023. Foram duas experiências que deram certo. A Navegistic havia trazido a experiência da consolidada feira fluvial de mesmo nome realizada em Assunção, no Paraguai, desde 2013.

Já a Navalshore igualmente expandia suas atividades, tendo como histórico a Navalshore realizada no Rio de Janeiro desde 2002, dedicada à indústria naval e offshore, e considerada a maior feira do setor na América Latina.

Resultados

Com os bons bons resultados obtidos, os sócios da duas feiras resolveram se unir e criar a NN Eventos, empresa que passou a organizar a Navegistic Navalshore Amazônia.

As feiras de Assunção e do Rio de Janeiro permanecem unidades de negócios independentes. Em 2023, a Navegistic Manaus realizara sua feira no Studio 5 Convention Center, quando reuniu 40 expositores.

A Navalshore Amazônia havia sido realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, com 48 expositores. Somadas, foram mais de 300 marcas nacionais e internacionais.

A aposta de duplicar o tamanho das feiras originais resultou em uma Navegistic Navalshore Amazônia que reunirá mais de 100 expositores e cerca de 400 marcas nacionais e internacionais nos três dias do evento.

Navegistic Navalshore 2024 Organização: NN Eventos Onde: Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques Quando: 10 a 12 de abril de 2024 Website: https://navegisticnavalshore.com.br Informações: https://bit.ly/3P4kVBc

