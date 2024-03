A Prefeitura de Manaus está prestes a concluir o primeiro Píer Turístico da capital amazonense, com mais de 82% das obras já finalizadas. Localizado no complexo de São Vicente, na avenida 7 de Setembro, zona Sul, o píer é uma peça chave do programa “Nosso Centro”, uma iniciativa da gestão do prefeito David Almeida, iniciada em 2021.

Construído na zona Oeste da cidade, o píer representa um marco importante para o turismo local, prometendo ser um ponto de referência para visitantes e moradores. O engenheiro naval Eden Paraense Sarmento detalhou o progresso das obras, incluindo a finalização das poitas, estruturas essenciais para a ancoragem e flutuabilidade do píer no rio Negro.

Com a estrutura sendo preparada para lançamento na água em breve, o píer turístico visa fortalecer o setor turístico da cidade, proporcionando um local de atracação seguro e confortável para embarcações de pequeno e médio portes. O mirante Lúcia Almeida, que também faz parte das intervenções, está em fase de acabamento, e juntos, píer e mirante prometem revitalizar a área do Centro e contribuir para a valorização da história e cultura manauara.

O Píer Turístico, projetado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), será montado no mirante a partir de maio e junho de 2024, aproveitando o período de alta do rio Negro. A estrutura, que mede 12 metros por 80 metros e pesa quase 300 toneladas, inclui também três pontes de ligação, além de duas boias de apoio, totalizando uma operação turística significativa para Manaus.

Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, enfatizou a importância do píer para o turismo em Manaus, destacando a integração imediata ao mirante Lúcia Almeida e as atividades no largo de São Vicente. Ele reiterou o compromisso da gestão do prefeito David Almeida em promover projetos que transformam e reutilizam espaços antes abandonados, como o mirante Lúcia Almeida e a casa de praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra.

Com a inauguração prevista para o segundo trimestre do ano, o Píer Turístico e o mirante Lúcia Almeida prometem ser ícones de uma Manaus mais acolhedora e preparada para receber turistas, marcando um novo capítulo no desenvolvimento urbano e turístico da cidade.