Dois jovens, identificados como Hélio Gabriel, de 19 anos, e Mateus Caetano, 21, foram presos, na manhã desta segunda-feira (4), suspeitos de cometerem assaltos no bairro Ouro Verde, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), trabalhadores que esperavam por rotas denunciaram arrastões que estariam ocorrendo na região por volta das 4h30. Uma equipe policial foi enviada ao local.

Algum tempo depois, quando a dupla estava abordando uma vítima, a viatura policial chegou, desencadeando uma perseguição. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e não pararam até colidir o veículo em uma mureta na travessa Verão. A moto também foi atingida pela viatura.

O condutor sofreu fraturas e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a abordagem, uma arma de fogo foi apreendida. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o comparsa do motorista foi preso.