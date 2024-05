A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na quarta-feira (22/05), mandado de prisão preventiva de um casal de supostos pastores, por utilizar documentos de terceiros para realizar compras em estabelecimentos comerciais, empréstimos e abrir contas bancárias. Uma das vítimas teve um prejuízo estimado em R$ 200 mil.

Os presos foram identificados como Sérgio Alexandre dos Santos Correa, 57, e Vanderleia Rodrigues Ferreira Correa, 45.

Conforme o delegado Luis Carrasco Nogueira, titular da unidade policial, as diligências em torno dos golpes iniciaram logo após o comparecimento de uma das vítimas à delegacia, para relatar que sofrera um golpe do casal. Ela informou que Vanderleia estaria usando seu documento para realizar compras em seu nome. A partir disso, a dupla passou a ser monitorada.

“Estávamos em constante investigação para prendê-los e, em determinado momento, conseguimos identificar o contato pessoal de Vanderleia, pois em um dos golpes teve a necessidade de compartilhar seu contato telefônico para atualização de cadastro”, disse Nogueira.

Segundo o delegado, a equipe de investigação também obteve acesso às imagens de outro ponto comercial e, com isso, foi possível identificá-los com maior precisão. Neste dia, eles realizaram a compra de um aparelho celular em nome de outra vítima.

“Durante as investigações também foi possível constatar que a autora fez a compra de um veículo tipo caminhonete Mitsubishi Triton L200, portando documentação falsa, em Roraima. Com a comprovação dos crimes e provas coletadas, foi representada pela prisão preventiva do casal”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, Vanderleia Rodrigues já havia sido presa no dia 16 de abril deste ano, pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), tentando aplicar um golpe de empréstimo em uma agência bancária. Só não logrou êxito porque os funcionários suspeitaram e acionaram as polícias. A mulher estava respondendo em liberdade.

O casal foi localizado na tarde de ontem, em sua residência, na rua dos Trabalhadores, bairro Compensa, zona oeste. As investigações em torno do caso continuam para saber ao certo quantas vítimas eles fizeram.

Procedimentos

Sérgio Alexandre e Vanderleia Rodrigues responderão por estelionato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Eles passaram por audiência de custódia e agora ficam à disposição do Poder Judiciário.