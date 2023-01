Uma explosão de um gerador de energia na manhã deste domingo (15) deixou mortos e feridos no Clube de Tiros Ponta Negra, localizado na Avenida Liberalina Loureiro, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram que a explosão ocorreu por volta das 9h e que as pessoas dentro do clube foram atingidas. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

O clube funciona normalmente aos domingos. Equipes da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar foram chamados e ao chegar o local encontrara uma das vítimas feridas, na frente do clube.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) encaminhou as vítimas feridas ao Hospital 28 de Agosto. O Instituto Médico Legal (IML), também foi acionado para atender ocorrência.

Um sobrevivente da tragédia na Ponta Negra passa por intervenção cirúrigca no Hospital 28 de Agosto. É um homem de 30 anos que teve 95% do corpo queimado. Ainda não há o número total de vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram duas morreram carbonizadas e duas foram asfixiadas pela fumaça.

“O que nos temos confirmados até agora tivemos uma pessoa bastante queimado, que foi conduzido para o hospital, 28 de agosto, temos dois óbitos. A dificuldade é que foi uma explosão, muita fumaça dentro do clube e os Bombeiros com todo equipamento, oxigênio estão adentrando aos poucos nos recintos está sendo usado os exaustor, e nessa entrada foi encontrado além dos dois (corpos) que estão aqui fora, foram encontrados mais dois corpos lá dentro e tem um ferido lá no 28 de agosto. Peço paciência, porque é uma operação que provavelmente vai durar o dia todo.” afirmou o secretário de Segurança do Amazonas, general Carlos Mansur, que está no local do acidente acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil..

