Subiu para quatro o número de mortos em uma explosão no Clube de Tiro do Amazonas, no conjunto Alphaville, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, neste domingo (15). A quantidade de feridos ainda não foi confirmado pelas autoridades.

Segundo a polícia, a explosão teria ocorrido em um gerador do local.

Diversas equipes do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu) estão na área para atender outras possíveis vítimas que estão presas no prédio do clube devido o acionamento do sistema de segurança.

A Polícia Militar isolou a área e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fazem orientações no trânsito da região.

As causas da explosão ainda não foram informados. A Policia Civil vai investigar o caso.

Clube fica na Ponta Negra

Fonte: Em Tempo1