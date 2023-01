Foto arquivo

O governador Wilson Lima entrega, nesta segunda-feira (16), mais 68 novas viaturas de quatro e duas rodas e outros 4 mil itens em equipamentos para auxiliar o trabalho dos agentes da Segurança Pública em ações de combate à criminalidade e salvamento no estado

As entregas são destinadas à Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e fazem parte dos investimentos realizados por meio do programa Amazonas Mais Seguro.

Entre os 4 mil itens estão aparelhos GPS, lanternas, redes, mochilas, botes e telas de projeção também destinadas ao Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM).

Reportagem em andamento

O post ‘Amazonas Mais Seguro’ recebe 68 viaturas e milhares de aparelhos apareceu primeiro em Portal Você Online.