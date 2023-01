A explosão de um gerador de energia deixou pelo menos quatro feridos na manhã deste domingo (15) no Clube de Tiro da Ponta Negra (CTPN) localizado na Avenida Liberalina Loureiro, zona oeste de Manaus. De acordo com informações o gerador sofreu aquecimento e explodiu. A matéria é do Portal D24AM.

Segundo informações, pessoas que estavam próximas do clube de tiros ouviram o barulho da explosão e acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros que foram ao local e isolaram a área para os procedimentos. O corpo de Bombeiros ainda atua no local para possíveis focos de incêndio. O corpo de Bombeiros ainda atua no local para possíveis focos de incêndio e atendendo feridos.

Ainda de acordo com informações repassadas, cerca de quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

