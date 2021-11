Avalie o post

Os Estados Unidos criticaram a Rússia nesta segunda-feira (15) pela realização de um teste de míssil que explodiu um dos próprios satélites russos, causando destroços considerados uma ameaça aos astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

“Hoje cedo a Rússia conduziu irresponsavelmente um destrutivo teste de míssil antissatélite contra um de seus próprios satélites”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, chamando o comportamento de Moscou de “perigoso e irresponsável”.

Astronautas na ISS se preparam para uma eventual evacuação da estação (Foto: Reprodução/Twitter/@Nasa)

Segundo o porta-voz, a ação “gerou mais de 1.500 detritos orbitais rastreáveis e centenas de milhares de pedaços menores de detritos orbitais que agora ameaçam os interesses de todas as nações”.

Sem detalhar se Washington analisa possíveis medidas retaliatórias, Price disse que os Estados Unidos “deixariam claro que não tolerarão esse tipo de atividade”.

O lançamento do míssil “mostra claramente que as afirmações da Rússia de que se opõe à militarização do espaço são falsas e hipócritas”, acrescentou Price.O teste da arma antissatélite da Rússia (Asat, na sigla em inglês) é uma rara demonstração de força de Moscou, criticada pela comunidade espacial por causa do risco que representa para as tripulações em órbita terrestre baixa.

Os Estados Unidos e a Rússia mantiveram fortes laços espaciais desde o fim da Guerra Fria, apesar das crescentes tensões políticas nos últimos anos.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que “a preocupação imediata são os destroços, que agora estão flutuando e podem se tornar um perigo, inclusive para a Estação Espacial Internacional”.

“Estamos examinando de perto o tipo de meio que a Rússia parece querer desenvolver, que pode representar uma ameaça não apenas aos nossos interesses de segurança nacional, mas também aos incentivos de segurança de outras nações com viagens espaciais”, disse ele.

Mais cedo, o Comando Espacial dos EUA, braço do Pentágono, relatou que um “incidente gerador de destroços no espaço sideral” estava sendo investigado, o que levou os astronautas da ISS a se prepararem para uma possível evacuação das instalações.

A Nasa ainda não comentou o incidente, mas sua contraparte russa, Roscomos, minimizou o ocorrido.

“Tudo está normal”

“A órbita do objeto, que forçou a tripulação hoje a se mover em direção à espaçonave de acordo com o procedimento-padrão, se afastou da órbita da ISS. A estação está na zona verde”, declarou a agência russa no Twitter.

“Amigos, tudo está normal conosco! Continuamos trabalhando de acordo com o programa espacial”, declarou Anton Shkaplerov, atual comandante do posto avançado de Moscou, também no Twitter.

Ao mesmo tempo, os cosmonautas russos Shkaplerov, Pyotr Dubrov e o astronauta da Nasa Mark Vande Hei embarcaram em uma espaçonave Soyuz no segmento russo. Ambas as espaçonaves podem ser usadas como botes salva-vidas para trazer a tripulação de volta à Terra em caso de emergência. A ISS conta atualmente com sete pessoas a bordo.

