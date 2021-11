5/5 - (1 vote)

Manaus – Duas pessoas foram assaltadas na tarde desta segunda-feira (15) por um suspeito que usava uniforme de mototaxista, na Rua 26, no bairro do Japiim, na zona sul de Manaus.

Câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que o criminoso, passava pela rua com uma motocicleta de cor lilás, e com uniforme de mototaxista. O suspeito chega a passar pelas vítimas e segue até outra rua, mas retorna e vai ao encontra das vítimas no final da Rua 26.

O criminoso anuncia o assalto e toma os pertences dos jovens. Uma mulher, que vinha atrás das vítimas percebe a ação criminosa e consegue fugir entrando em uma casa. De acordo com a polícia, a placa identificada da motocicleta era PHA-3055, mas pode ter sido alterada. As vítimas não foram identificadas até o momento.

