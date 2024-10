A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 346 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (7), das 8h às 14h.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem:

Validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site gov.br/trabalho.

no aplicativo ou acessar o site gov.br/trabalho. Acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Locais de Atendimento

Os interessados devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:

Avenida Constantino Nery , nº 1.272, Bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul.

, nº 1.272, Bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul. Shopping Phelippe Daou, Avenida Camapuã, nº 2.939, Bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Documentação Necessária

Os candidatos devem estar munidos dos seguintes documentos:

Comprovante de vacinação (Covid-19).

Currículo.

Certificados de cursos.

Documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência.

Observação: Não é necessário apresentar cópias, apenas os documentos originais.

Atualização de Cadastro

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, portanto, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga

Diretrizes de Divulgação

A Semtepi ressalta que, conforme o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 373-A da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar não podem ser informados na divulgação das vagas disponíveis.

Vestimenta

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, que incluem a proibição de vestimentas como:

Bermudas.

Shorts.

Minissaias.

Camisetas regatas.

Chinelo.

Vagas Novas – 99

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços básicos de elétrica, mecânica e hidráulica; conservar vidros e fachadas; limpar recintos e acessórios e tratar piscinas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Atendimento ao Público

Escolaridade – cursando ensino superior em pedagogia, administração ou recursos humanos;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar apoio no atendimento ao público.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Assistente Educacional

Escolaridade – cursando ensino superior em pedagogia, administração ou recursos humanos;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – organizar e atualizar arquivo; prestar apoio no atendimento ao público; auxiliar na sala dos professores quando necessário.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar vendas com foco nos produtos da empresa; fortalecer o relacionamento com os clientes; realizar prospecção de cliente; gerir a carteira de clientes e identificar novas oportunidades de negócios; realizar atendimento, negociação, elaboração de propostas comerciais e gerenciamento do processo de vendas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados, realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na supervisão e operações das logísticas de entregas dos equipamentos no cliente, buscando a melhor forma de reduzir custos e o crescimento contínuo da organização; auxiliar no planejamento estratégico, identificando riscos no fluxo de trabalho e nos processos dos eventos, focando na otimização da rotina.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Rio Verde (GO); ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos (ambiente climatizado); realizar corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

19 vagas – Ajudante de Distribuição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Operador de Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Estoque

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; curso de Excel avançado e documentação completa;

Atividades – englobar o monitoramento dos níveis de estoque, planejamento de compras, análise de tendências de consumo e gerenciamento de dados de inventário, para assegurar a acuracidade dos registros.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11; disponibilidade de horário; experiência com empilhadeira retrátil e clamp; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e movimentar carga; organizar carga, interpretar simbologia das embalagens e armazenar de acordo com o prazo de validade do produto; identificar características da carga para transporte; armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Máquina Pesada

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – cinco meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em consertos de máquinas e equipamentos pesados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diariamente serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme ordem de serviço; trocar óleo, limpar motores, limpar peças e outros componentes de motores e equipamentos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – cinco meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de caixa de câmbio e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diagnóstico de problemas; identificar falhas na caixa de câmbio através de testes e análise de sintomas relatados pelo cliente; desmontar as caixas de câmbio para inspeção e reparo, e remontar com as peças em bom estado; trocar peças danificadas, como engrenagens, sincrônicos, rolamentos e selos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – cinco meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica geral em caminhões de máquinas pesadas e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diariamente serviços de manutenção preventiva e corretiva conforme ordem de serviço.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – cinco meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em lanternagem de veículos pesados e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reparos em chapas e peças automotivas; lanternagem em veículos pesados; montagem e desmontagem de peças automotivas; nivelamento e pintura de carrocerias.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – cinco meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diagnóstico de problemas; identificar falhas mecânicas, elétricas e eletrônicas por meio de testes e inspeções; realizar serviços regulares, como troca de óleo, verificação de fluidos, troca de filtros e ajustes gerais; consertar ou substituir peças danificadas, como freios, motores, transmissões, sistemas de suspensão e direção; realizar inspeções para garantir que o caminhão esteja em conformidade com as normas de segurança e regulamentações; realizar montagem e desmontagem de peças.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Supermercado

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com operação de loja, normas da vigilância sanitária e balanças PRIX; curso de Excel intermediário e documentação completa;

Atividades – liderar, orientar e acompanhar as equipes e operação de reposição, hortifruti, depósito, frios ou prevenção de perdas, mantendo todo o funcionamento da loja conforme as normas pré-estabelecidas, oferecendo maior conforto e qualidade aos clientes e orientação operacional aos colaboradores.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo elétrica ou mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar manutenção preventiva e corretiva em instalação predial, elétrica, hidráulica, civil, ar condicionado e refrigeração.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – operar empilhadeira para transporte de paletes na loja e depósito, interpretando a simbologia das embalagens e o armazenamento, de acordo com o prazo de validade e tipo de mercadoria.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Montador Naval

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades relacionadas ao processo de montagem dos itens externos das embarcações, através do uso de materiais e ferramentas específicas para esse processo.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas/varejo; veículo próprio (moto) e documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes, negociação nas vendas, fidelização de clientes, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de técnico de Eletricista e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços elétricos; realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos matemáticos básicos, como as quatro operações (aritmética); e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquinas de rebobinamento, corte e costura, tendo como principal atividade a fabricação de tecido refletivo e película refletiva; contar, montar e embalar produtos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 39

2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – atender clientes, servir alimentos e bebidas, manipular alimentos e preparar bebidas, oferecendo os produtos do cardápio e organizando o espaço para o trabalho.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter pacote Office e documentação completa;

Atividades – realizar vendas diretas aos clientes, comercializando produtos; prestar serviço especializado de teleatendimento; concretizar vendas e garantia de material de construção e refrigeração.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Telemarketing Ativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter pacote Office e documentação completa;

Atividades – atender o cliente de forma ativa e receptiva, fornecer informações, solucionar dúvidas e oferecer novos produtos e serviços.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus / Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas; montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e secagem em automóveis; polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orienta quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar e desmontar móveis, painéis e outras estruturas modulares de decoração; reparar peças variadas utilizando diferentes ferramentas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Pracista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – realizar visitas a clientes; prospecção de novos clientes, limpeza dos freezers e demais atividades relacionadas ao cargo.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Técnico de Segurança do Trabalho e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências de restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando coleta e lavagem de bandejas e talheres.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes internos e externos; repor materiais de higiene em todas as áreas necessárias; coletar e descartar o lixo adequadamente; monitorar e informar sobre a necessidade de manutenção de equipamentos e instalações.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Carregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar mercadorias de caminhões e outros veículos de transporte; organizar e armazenar produtos no armazém de maneira segura e ordenada; utilizar equipamentos de movimentação de carga, como carrinhos de mão e paleteiras; verificar e conferir as mercadorias recebidas e expedidas, garantindo a integridade dos produtos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender clientes; servir alimentos e bebidas; manipular alimentos e preparar bebidas, oferecendo os produtos do cardápio e organizando o espaço para o trabalho.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; experiência com caminhões Toco e Trucado; curso de Direção Defensiva e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir notas, separação e movimentação de matérias; realizar descarga nos locais informados e demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades da avenida Maceió (bairro Adrianópolis) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer veículos; prestar atendimento a clientes; auxiliar com o pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; curso de Operador de Empilhadeira e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeira para transporte de paletes na loja e depósito; organizar e abrir espaço no estoque e no aéreo; atender clientes; carregar e descarregar caminhões; responder pela ordem, manutenção e conservação da empilhadeira, realizando lavagem, lubrificação, abastecimento e providenciando reparos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 136

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios; ter documentação completa;

Atividades – atuar na linha de desossa, atendendo os padrões de qualidade e operacional exigidos pela empresa.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Refilador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios; ter documentação completa;

Atividades – executar refile (corte e limpeza) das peças de carnes, atendendo os padrões de qualidade exigidos pela empresa.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Faqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios; ter documentação completa;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização; acondicionar as carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

9 vagas – Costureira(o) de Roupas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em ajuste de roupas sociais e documentação completa;

Atividades – realizar costura em tecido plano e malharia, serviços de acabamento nas peças, costura de fardamentos profissionais e sociais e demais produtos relacionados à operação da empresa; operar máquinas de costura industrial, como reta, overloque, interloque, máquina de braço, elastiqueira, máquina de cós, travete, ribana, de botão e máquina de caseado; realizar fechamento de peças ou parte de peças dentro do processo produtivo de facção industrial; costurar bolso e golas; realizar limpeza de peças prontas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza do local de trabalho, controle de materiais, organização dos ambientes, atendimento e diferentes tipos de serviços de manutenção.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e para realizar viagens; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – efetuar a inspeção dos equipamentos antes de iniciar as atividades; operar máquinas, realizando demolição, limpeza e carregamento de materiais diversos; efetuar troca de implementos; solicitar manutenção do equipamento; realizar operações de máquinas e equipamentos leves e pesados em atividades de engenharia civil/industrial.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino superior completo em farmácia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – acompanhar o envase dos cilindros de gases medicinais; controlar a composição dos gases medicinais em fabricação; atender aos critérios de fiscalização dos órgãos competentes e aos indicadores do setor; fazer análise dos gases medicinais.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o motorista em viagens, carregamento e entrega de materiais ou produtos; fazer carga e descarga e leitura de mapas e ruas; trabalhar com motoristas e profissionais da área de logística.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas, e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 51

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar-condicionado; realizar testes, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades da avenida Grande Circular e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter prateleiras, caixas, vitrines, depósitos e corredores abastecidos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza nas dependências e coletar lixo, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Almoxarife, pacote Office básico e Internet; disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – conferir os materiais recebidos e enviados; registrar os produtos recebidos, armazenados e distribuídos para os diferentes setores da empresa; fazer a estatística de consumo da companhia, considerando os materiais necessários em cada departamento.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Retroescavadeira, MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquina escavadeira em obras; realizar demolições, escavações, abertura de valas, limpeza, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Tubulação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar projetos para montagem de infraestruturas hidráulicas; conectar tubulações e instalar sistemas de refrigeração e climatização; inspecionar materiais e aplicar testes nos equipamentos, a fim de identificar e corrigir falhas e vazamentos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Caminhões

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga, descarga e paletização; aplicação de filme stretch ou cintas; movimentação de pallets com carrinho hidráulico; organização da área de trabalho e outras atividades relacionadas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no Distrito e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; residir na zona Norte de Manaus e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – entregar e retirar equipamentos; apoiar o cliente e orientar na utilização dos equipamentos; realizar carga e descarga; auxiliar na organização da logística.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade; residir na zona Leste ou adjacentes ao Distrito Industrial; e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas e materiais; realizar verificações e manutenções básicas de veículos; realizar estocagem, separação e conferência de materiais.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Câmera Cinegrafista

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando ensino superior na área;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar filmagens em geral e pequenas edições, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pintura em paredes internas e externas; preparar as superfícies antes de pintar, realizando limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento; aplicar papel de parede e gesso para acabamento.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar martelete leve e serra mármore; realizar reparo em gesso; auxiliar no cabeamento e limpeza da obra.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP; residir nas proximidades da zona Leste de Manaus; ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na carga e descarga de caminhões.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Monitor de Sistemas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; curso de Informática intermediária e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar sistemas eletrônicos de segurança; realizar manutenções corretiva e preventiva dos sistemas eletroeletrônicos de segurança; inspecionar instalações dos sistemas eletroeletrônicos de segurança; elaborar documentos.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda MIG e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar tarefas básicas, operacionais e de apoio relacionadas ao funcionamento dos restaurantes; efetuar a limpeza e tratamento da água de piscinas, aplicando produtos adequados; controlar a utilização dos materiais da área de atuação.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – planejar programas de reeducação alimentar específicos para cada tratamento; administração de unidades de alimentação e nutrição: escolher, comprar, estocar e cuidar da higiene e da preparação de alimentos em cozinhas industriais.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 21

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, banheiros e demais espaços; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas, janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza e manutenção predial; limpeza e organização das salas de aula, salas auxiliares e banheiros.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, e remover o lixo das lixeiras.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Qualidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – verificar a conformidade de processos; liberar produtos e serviços; trabalhar de acordo com normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – auxiliar diversas áreas nas rotinas de digitação, arquivo de documentos, distribuição de correspondência e serviços.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Materiais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho (como auxiliar de produção);

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no recebimento e conferência da entrada da matéria-prima no departamento; realizar etiquetagem, armazenagem e alocação dos componentes da área de estoque; separar e controlar a saída dos componentes para a área de produção.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – separar, embalar, conferir peças e materiais; aplicar etiquetas, adesivos e lacres; montar relógios.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na montagem de aparelhos de refrigeração ou microondas; e documentação completa;

Atividades – executar atividades diretamente relacionadas à montagem de produto na manufatura; 5S na área de trabalho; cumprir as políticas e procedimentos do sistema de gestão da qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente na sua área.

Disponível até 7/10/2024 ou encerramento da vaga.

O post Emprego: Sine Manaus abre semana com 346 vagas apareceu primeiro em Portal Você Online.