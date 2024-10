O policial militar Alexandre da Silva Salazar (PL), conhecido como Sargento Salazar, foi o candidato mais votado para a Câmara Municipal de Manaus (CMM). Ele tem 41 anos e possui formação ensino médio completo. Com 100% das urnas apuradas, ele conquistou 22 mil votos.

Salazar ficou conhecido após publicar vídeos de abordagens reais e encenações envolvendo situações de crime. Atualmente, ele possui mais 600 mil seguidores no Instagram.

Com apoio de figuras importantes da direita, como o Capitão Alberto Neto (PL), Salazar conquistou o eleitorado manauara, onde a sua maioria se identifica com a corrente ideológica de extrema-direita

Nas últimas eleições, ele chgeou a concorrer ao cargo de deputado estadual de Amazonas pelo Partido de Mobilização Nacional (PMN), mas não se elegeu.

Em julho de 2023, o policial foi afastado das ruas pela Polícia Militar do Amazonas e está lotado na Diretoria de Saúde da corporação. Ele se afastou do cargo para concorrer as eleições.

Processos

Conhecido por incentivar a violência, o policial usava a seguinte frase de campanha: “Acostumado a derrubar malandro na bala”. A frase foi divulgada na TV durante o período eleitoral.

Na Justiça, Salazar responde a oito processos no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Esses processos seguem em segredo de Justiça nas varas de inquéritos policiais e militar