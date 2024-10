O Amazonas elegeu, neste domingo (6), 61 novos prefeitos – com exceção de Manaus, que seguirá para segundo turno no próximo dia 27 de outubro, entre os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). As informações são do Portal A Crítica.

Deste número, no entanto, somente 11 eleitas são mulheres. São elas:

Nazaré Rocha (MDB), de Amaturá;

Kátia Dantas (MDB), Anamã;

Mara Alves (Republicanos), Careiro;

Professora Áurea (MDB), Eirunepé;

Paula Augusta (PSDB), Ipixuna;

Mercedes (União), Jutaí;

Valcicleia Maciel (MDB), Manacapuru;

Macelly Veras (PDT), Maués;

Marina Pandolfo (União), Nhamundá;

Professora Araci (MDB), Nova Olinda do Norte;

Professora Socorro Nogueira (União), Rio Preto da Eva.

Confira os prefeitos eleitos nos 61 municípios do Amazonas: