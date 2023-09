Brasil vence a Bolívia de 5 a 1 na primeira partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no México, Estados Unidos e Canadá. O primeiro gol da partida ocorreu no morno primeiro tempo do jogo, quem marcou foi Rodrygo, que também levou a bola as redes nos sete minutos do segundo tempo. Os outros quatros foram marcados por Raphinha, e Neymar, que também marcou dois, e ultrapassou Pelé e se isola como maior artilheiro da Seleção brasileira. Com o saldo de gols, o Brasil se torna o líder pelas eliminatórias. Pela Bolívia, quem marcou foi Victor Ábrego.

