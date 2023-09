Depois de se apresentar para uma multidão, no calor do pleno verão amazônico de setembro, o padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para fazer um agradecimento ao prefeito David Almeida pelo #SouManaus Passo a Paço 2023, que foi realizado de 5 a 7/9, no Centro Histórico da cidade. Ele se apresentou para os fiéis no palco Bradesco Guardião da Amazônia, na última noite do festival.

Com 26 milhões de seguidores no seu Instagram, o padre, que já está na Paraíba, onde fará apresentação nesta sexta-feira, 8, foi só elogios ao evento de artes integradas organizado pela Prefeitura de Manaus.

“Estou aqui, só o pó, mas muito feliz depois de uma noite incrível em Manaus. Vocês não fazem ideia da grandiosidade do festival #SouManaus. Que organização grandiosa, surpreendente. Acho que é um dos maiores festivais de cultura do Brasil”, falou na rede, fazendo questão de explicar o nome do evento e como se escreve Passo a Paço.

Nos seus stories, Fábio de Melo agradeceu ao carinho do povo, ao calor humano e toda alegria com a qual foi recebido no palco.

“O Norte, você que é brasileiro e não teve oportunidade de conhecer ainda os Estados que compõem a região, precisa fazer esta experiência. Manaus, ontem, estava inteira em festa. Que festival bem organizado. Parabéns ao prefeito e ao secretário de Cultura, dois meninos, dois jovens, organizando uma festa tão bonita. E parabéns ao povo que foi, que nos acolheu com tanto amor”.

Headliner do palco Guardião da Amazônia, o padre ainda falou sobre o calor. “Um calor que vocês não fazem ideia, mas o calor humano do povo, uma multidão. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo Ministério da Música, de conhecer gente tão especial, povos, Estados. E parabéns a todas as pessoas que estiveram envolvidas no grandioso #SouManaus, que você precisa pesquisar para ver”, concluiu.

Em seus stories, outra atração da última noite gospel, o cantor Israel Salazar republicou várias postagens feitas por fãs e ainda brincou com o calor, mostrando a camisa encharcada após sua apresentação. “Te amamos, Manaus”. O artista tem 409 mil seguidores no Instagram.

