A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) vai manter o técnico Renan dal Zotto no comando da seleção masculina até Paris-2024. Mesmo após a perda do título Sul-americano, no Recife, e a quebra de uma hegemonia de mais de 30 anos.

A informação é de Jorge Bichara, diretor técnico da entidade, que conta ainda que Bernardinho será o coordenador das seleções masculinas, desde a sub-17 até a adulta. “O plano B não é B de Bernardinho”, garante.

“O desempenho da equipe no Sul-americano foi ruim, fato. Não há questionamento nem tentativa de se encobrir isso. Foi inclusive reconhecido pela comissão técnica e atletas. E o Renan segue treinador da seleção por todo o trabalho que foi feito ao longo deste ciclo. Há um ano, essa seleção conquistava uma medalha de bronze no Mundial. Há dois anos, essa seleção disputou medalha dentro de uma edição olímpica (ficou em quarto). A gente teve desempenhos aquém do potencial da equipe mas entendemos que nesse momento a sequência do trabalho tem de ser mantida”, explicou.

Segundo Bichara, o plano A e B é ter uma estrutura onde exista um processo de discussão interno mais rico entre todos os membros das comissões técnicas, de base e adulta, e que se possa levar os atletas a uma condição de desempenho melhor. Por isso, a necessidade de integrar as seleções.

Ele conta que, desde que chegou na CBV, em janeiro, se concentra na criação de um novo organograma para a unidade de seleções, com o objetivo de unificar os trabalhos, de olho não apenas em Paris-2024 mas também nos ciclos de Los Angeles-2028 e Brisbane-2032.

“Não é a intenção que o Bernardo comande a seleção junto com o Renan. O Bernardo é um coordenador das seleções masculinas, de todas, desde a sub-17 até a de novos talentos e a adulta. Obviamente que por toda a experiência que tem, vai dar a sua contribuição como todos os membros do departamento técnico. Com suas análises, observações e a amizade que tem com o Renan, mas principalmente com o compromisso e a descrição do cargo dele”, finalizou.

