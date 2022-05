Avalie o post

O Brasil ganhou em abril, um milhão e meio de eleitores quando comparado a março de 2022. Segundo dados eleitorais por sexo e faixa etária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 30 de abril, o país contava com 149.836.269 eleitores, sendo 79.224.596 mulheres e outros 78.444.900 homens.

Em março, o eleitorado total apto a votar de jovens com 16 e 17 anos era de 1.051.184 eleitores, sendo 732.033 jovens com 17 anos e 319.151 com 16 anos. Esse quantitativo teve um crescimento significativo em abril, de 54,3%, indo para 1.622.732 jovens, com 1.038.321 eleitores com 17 anos e 584.411 com 16.

Os dados do eleitorado com 70 anos ou mais, para os quais o voto também é facultativo, se mantiveram praticamente estáveis: em março, o país contava com 12.876.107 eleitores dentro dessa faixa etária; em abril, o número registrado passou para 12.955.330.

Fonte: TSE

Fotos: Divulgação

