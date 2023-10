Na manhã desta terça-feira (31), um elevador da sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) despencou do 4º andar até a garagem do prédio. Até o momento, não há informações sobre quantas pessoas estavam no elevador durante o incidente.

Equipes de ambulância já estão no local, mas o estado dos feridos permanece desconhecido.

A assessoria do TJAM informou que está, no momento, investigando a situação e planeja emitir um comunicado oficial em breve.

*Mais informações em instantes