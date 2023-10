Um elevador da sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) caiu, na manhã desta terça-feira (31). Já há ambulância no local, mas ainda não sabe-se o estado dos feridos.

Até o momento não foram confirmadas quantas pessoas estavam dentro do elevador na hora da queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou um homem com ferimento na cabeça.

De acordo com publicação do A Crítica, o elevador que caiu era o que parava nos andares de números pares do edifício, já os que parava nos andares de números ímpares estava interditado ao longo da manhã.