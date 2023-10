A oitava Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi foi assunto do programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta terça-feira, 31. O argentino desbancou o norueguês Haaland e o francês Mbappé, que ficaram com o segundo e o terceiro lugar da premiação, respectivamente. Contudo, muitos torcedores questionaram se o argentino mereceu, de fato, vencer o prêmio. Para muitos, seria justo se o norueguês tivesse vencido. Por outro lado, há quem concorde com a escolha, por conta da atuação do astro argentino na última Copa do Mundo. Ele comandou a seleção argentina no tricampeonato dos “hermanos”. Para o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, Haaland fez uma ótima temporada, mas a escolha foi justa, devido ao Mundial do Catar conquistado pela Argentina, onde Messi teve papel fundamental na histórica conquista. O jornalista reforçou que se a França tivesse ficado com o título, Mbbapé seria eleito. “A única polêmica era: Messi ou Haaland. Por bola, na temporada, merecia o Haaland. Artilheiro de tudo, campeão da Champions, campeão Inglês e quebrando marcas. Só que é uma Copa do Mundo, onde o Messi foi o cara. Pela bola, o Haaland merecia, mas o prêmio quem mereceu foi o Messi. Fechou a carreira dele sendo o cara de um Mundial e digo mais: se fosse o Mbappé que tivesse ganhado a Copa, ele iria ganhar o prêmio. Óbvio que uma Copa do Mundo tem seu peso. E tem que ter esse peso. Não tinha como tirar esse prêmio do Messi”, concluiu o apresentador.

Leia também

Após Bola de Ouro, Lula elogia Messi e dá cutucada em Neymar: 'Há quantos anos o Brasil não tem um ídolo de verdade?'



Real Madrid anuncia renovação do contrato de Vinicius Júnior até 2027