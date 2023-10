O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta segunda-feira (30) que o edital para o concurso da Guarda Municipal será lançado em novembro. A informação foi divulgada durante o anúncio da emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, no valor de R$ 10 milhões, que será investido na reestruturação e modernização da corporação.

De acordo com David Almeida, serão oferecidas 200 vagas de nível médio. O último certame da corporação, que neste ano completou 74 anos de criação, ocorreu em 2012. Atualmente, o efetivo é de 383 servidores.

“Estamos trabalhando no concurso público, que no mês de novembro vamos lançar o edital, com a banca contratada. Estou falando dos próximos dias”, afirmou o prefeito.

O concurso deverá contar com três etapas: teste de conhecimento; teste físico; e curso de formação, que dura aproximadamente 2 meses

Emenda Parlamentar

A verba federal, que ainda está em tramitação, será utilizada na aquisição de viaturas, material de Controle de Distúrbios Civis (CDC), armamento, lanchas, quadriciclos e escritórios modulares.

“Com esses recursos, vamos adquirir mais 22 viaturas. Hoje, temos 15. vamos adquirir submetralhadoras, pistolas balas de borracha, uniformes, escopeta calibre 12 e outros equipamentos”, informou o prefeito. “Hoje, a Guarda Municipal é uma força auxiliar de segurança. Saímos de um patamar onde pegamos em uma condição e vamos entregar treinada para a cidade de Manaus”.