Números do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na semana passada apontam que o Amazonas, um dos estados mais isolados da Nação, tem a menor frota de veículos por habitante.

A média amazonense é de 0,27 veículo por morador. São 1.069.794 unidades para a população de 3.941.613. No Brasil, são 115.116.532 veículos registrados, para 203.080.756 pessoas, média de 0,57.

As menores médias estão na área Amazônica. E as maiores nas regiões Sul e Centro-Oeste. A exceção é Rondônia, do Norte e da Amazônia, que tem frota por habitante semelhante a São Paulo, no Sudeste.

Além do Amazonas, as menores médias de veículos por habitante estão no Maranhão (0,30), estado do Nordeste, mas da região Amazônica; Pará (0,31) e Amapá (0,32).

As maiores médias vêm de Santa Catarina (0,78 veículo por habitante) e Paraná (0,75), estados da região Sul. A seguir, aparecem São Paulo (Sudeste) e Rondônia (Norte), com médias iguais de 0,73, cada unidade federativa.

Outro integrante do bloco Sul, o Rio Grande do Sul, tem a quarta melhor média, com 0,72. É a mesma média do Distrito Federal, que lidera na região Centro-Oeste, seguido de Mato Grosso (0,70), Mato Grosso do Sul (0,66) e Goiás (0,64), estados também da região central do país.

Por região geográfica, a Sul lidera com a melhor média de veículo por habitante do Brasil (0,75). O Centro-Oeste aparece em segundo lugar, com 0,67 veículo por pessoas. O Sudeste tem média de 0,65. Norte e Nordeste têm a menor média (0,37).

Em números absolutos, Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Pará, Roraima e Rondônia, os sete estados do Norte, têm, juntos, 17.355.778 habitantes, para 6.364.213 veículos. Os nove estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) somam população de 54.657.621 e 20.329.329 veículos.

Com média de 0,65, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que compõem o Sudeste, os maiores números absolutos, com população de 84.840.113 moradores e 55.046.537 veículos registrados.

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, integrantes do Centro-Oeste, possuem população de 16.289.538 pessoas e 10.956.810 veículos.

Líder do ranking, o Sul tem 29.937.706 habitantes e 22.149.641 unidades de veículos. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul formam a região.

