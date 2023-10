O primeiro shopping center a se instalar em Manaus, o Amazonas Shopping comemora 32 anos no próximo dia 7 de novembro. No domingo (5), em comemoração à data, vai promover a terceira edição de sua corrida para adultos, com percursos de 5Km e 10Km. Também vai promover, neste dia, a Corrida Kids, para crianças de 1 a 14 anos. Poderão participar das provas da corrida todos os atletas inscritos até o dia 30 de outubro, ou até o final das vagas, incluindo Pessoas Com Deficiência.

A gerente de Marketing do centro de compras, Ivanna Passos, diz que o empreendimento é um dos símbolos da cidade. “Temos muito orgulho de ter sido o primeiro shopping a se instalar na capital amazonense, de ser de Manaus e ter essa familiaridade e afetividade com nossa gente. Queremos sempre comemorar juntos e, para isso, nada melhor que uma corrida de rua, que proporciona esse encontro, além de ser uma excelente oportunidade de fazer exercício e buscar a qualidade de vida”, destaca.

As inscrições para a corrida, na categoria adulto, segundo ela, estão abertas ainda. Todas as informações estão no link https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-amazonas-shopping-32-anos-37141. Para as crianças, já encerrou.

Doadores de sangue e PCDs poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. A organização vai disponibilizar 3% das vagas para os doadores voluntários de sangue, que devem apresentar comprovante de três doações (homens) e duas (mulheres), nos últimos 12 meses. As PCDs devem apresentar laudo médico e comprovante de renda mensal de até três salários-mínimos.

Todos os participantes na categoria adulto terão direito a um Kit Atleta contendo sacola, camiseta oficial da prova, Squeeze, viseira, número de peito, medalha (pós-prova) e outros brindes.

A retirada do Kit deverá ser feita pelo atleta inscrito, na sexta-feira, 03 de novembro, das 14h às 20h e, no sábado, 04 de novembro, das 10h00 às 14h00, em local a ser definido pela organização.

A corrida terá como ponto de largada e de chegada, o estacionamento do Amazonas Shopping. Às 6h será feita a primeira largada para o pelotão PCD e, em seguida, às 6h05, para os demais competidores.

Corrida Kids - No mesmo dia acontece a Corrida Kids, que estava programada para o dia 15 de outubro, mas foi adiada em função da fumaça que tomou a cidade nesse período. Para essa prova, não há mais inscrição em aberto.

A Corrida Kids acontece no Edifício Garagem do Amazonas, a partir das 16h30. A prova é dividida em quatro categorias: 1 a 6 anos (50 metros), 7 a 8 (100 metros), 9 a 10 anos (200 metros) e 11 a 14 anos (300 metros). A taxa de inscrição é R$ 75. O kit do atleta será entregue no dia do evento, das 12h às 16h.

As crianças inscritas receberão kit contendo sacola, viseira, copo, camisa oficial do evento e número de peito. O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita, mediante apresentação do documento de confirmação da inscrição, no dia e local da corrida.