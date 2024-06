David Lucas Medeiros Brito, de 22 anos, e Marcos Vinicius dos Santos Vieira, de 19, estão sendo procurados pela Polícia do Amazonas pela tortura, sequestro e homicídio qualificado de Shayanne Batista dos Santos, que tinha 21 anos. O crime ocorreu no dia 19 de maio deste ano, na estrada da Poranga, Rodovia Estadual AM-010, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, Shayanne foi morta por, supostamente, ter furtado a motocicleta de Nalber dos Anjos Guimarães, de 21 anos, que foi preso nesta quarta-feira (5), junto com Ícaro Nogueira da Silva, de 19.

“A vítima ainda foi torturada em via pública, com chutes, socos e pauladas, por David Lucas, Ícaro, Marcos Vinicius, Nalber e por um adolescente. Depois da tortura, ela foi sequestrada e levada em um carro até o local do homicídio. As causas de sua morte foram golpes na região do tórax e disparo de arma de fogo na cabeça”, explicou o delegado.

Quem tiver informações sobre a identificação da dupla, deve ter em contato por meio dos números (92) 99183-4811, disque-denúncia da DEP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

