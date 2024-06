A iniciativa acontece nesta quinta-feira (6) e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a carga tributária que as empresas pagam em cada produto que é consumido no dia a dia.

Gasolina comercializada a R$ 5,29 além de produtos com até 70% de descontos. Essas são algumas das iniciativas que estarão a disposição dos consumidores manauaras nesta quinta-feira (6) durante o Dia Livre de Impostos, iniciativa promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

O pontapé inicial do Dia Livre de Impostos acontecerá no Posto 3000, na Avenida Djalma Batista, onde serão disponibilizados 8 mil litros de combustível, com limite de abastecimento de R$ 100 por carro e R$ 50 por moto, ao preço de R$ 5,29 por litro.

“A gente consegue assim dar clareza para a população saber quanto ela paga de imposto na gasolina.” justifica Matheus Demasi, coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Manaus.

Segundo Demasi, o objetivo é conscientizar a população sobre a carga tributária que as empresas pagam em cada produto que é consumido no dia a dia.

” O consumidor pode identificar as quase 500 lojas e estabelecimentos participantes no site dialivredeimpostos.org.br. Diversos estabelecimentos oferecerão descontos de até 70% em produtos e serviços.” afirma Demasi.

Outra iniciativa envolverá cinco supermercados que oferecerão diversos produtos com desconto como carne e cerveja sem impostos. Os supermercados participantes são:

Emporio DB – Rua Recife

Emporio DB – Avenida Efigênio Sales

Hiper DB – Avenida Coronel Teixeira (Ponta Negra)

Hiper DB Cidade Nova – Shopping Sumaúma

Empório Rodrigues – Rua João Valério (Vieiralves)

“Esses descontos são incentivados pelos próprios lojistas que deixam de repassar o custo do imposto, permitindo que o consumidor veja o quanto paga de imposto em cada produto que consome no dia a dia,” afirmou Demasi.

Ele acrescentou que o momento também é uma oportunidade de compra, demonstrando quanto a sociedade perde em poder de compra devido à alta carga tributária.

Para conferir todos os estabelecimentos participantes, acesse dialivredeimpostos.org.br.

