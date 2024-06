Um jogo com simbolismo teve o Juventude como vencedor. O time gaúcho derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (5) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Foi a primeira partida da Série A do Brasileirão no Rio Grande do Sul desde a tragédia causada pelas enchentes no estado, depois de 38 dias. Lucas Barbosa foi o autor do único gol do confronto, válido pela 5ª rodada do campeonato.

Um lance, já no fim de jogo, chamou atenção no Jaconi. João Lucas, do Juventude, foi expulso durante a cobrança de lateral. O jogador demorou para repor a bola e recebeu amarelo. Como reclamou de forma enérgica, foi advertido com cartão vermelho pelo árbitro Raphael Claus.

Com a vitória, o Juventude foi a nove pontos em seis jogos e ocupa a 12ª posição, neste momento quatro à frente da zona de rebaixamento e apenas três atrás do G-6. Já o Atlético-GO permaneceu com quatro pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira (11), ambos em casa, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude recebe o Vitória no Jaconi, enquanto o Atlético-GO duela com o Corinthians no Antônio Accioly. Os dois jogos acontecem às 19h (horário de Brasília).

O post Juventude vence Atlético-GO no retorno ao Alfredo Jaconi após enchentes apareceu primeiro em Portal Você Online.