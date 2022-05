Avalie o post

Dois homens foram presos na noite de segunda-feira (9), com 250 quilos de drogas do tipo maconha tentando atravessar a Ponte Rio Negro, no bairro compensa, na zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Guevara, adjunto da Departamento de Repressão ao crime Organizado (DRCO), as diligências iniciaram após denúncias anônimas, informando uma suposta transferência de drogas do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) para Manaus.

Segundo a autoridade policial, os agentes do DRCO ficaram de campana no local, quando avistaram um carro de marco Jeep, modelo Renegade, cor branca, com as características indicadas na denúncia, e sinalizaram para o veículo parar, mas ao perceberem a situação, um dos criminosos tentou se desfazer de um aparelho de celular, jogando pela janela do carro.

Em depoimento a dupla informou à polícia que foram contratados por um terceiro indivíduo para fazer o transporte das drogas. Segundo os suspeitos, parte da droga seria entregue até um posto de combustível no bairro compensa, e o restante seria entregue em um supermercado no bairro Ponta Negra.

Os indivíduos responderão por tráfico de drogas e associação ao tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

